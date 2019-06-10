Mesrur Barzani’den Neçirvan Barzani’ye: Desteğimi sürdüreceğim

K24 - ERBİL

Güvenlik Konseyi Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başbakan Adayı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak yemin eden Neçirvan Barzani’yi kutlayarak, her zaman desteğini sürdüreceğini söyledi.

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün yemin ederek göreve başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla değerli kardeşim Sayın Neçirvan Barzani’yi en samimi duygularla kutluyorum. Bu değerli görevi en iyi şekilde yürüteceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi Başkanı mesajını söyle sürdürdü:

“Başkan Mesud Barzani’nin liderliğinde, Kürdistan’ın temellerini ve konumu güçlendireceğimizi, halkın ve ulusumuzun yüksek menfaatleri doğrultusunda yapabileceklerimizi birleştirerek ileriye adım atacağımızı umuyorum.

Başarılarınızı diliyorum. Her zaman olduğu gibi destek ve dayanışmamı sürdüreceğim.”

Öte yandan, Kürdistan Parlamentosu Başkanı Vala Ferid, bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreni için düzenlenen özel oturumun kapanış konuşmasında, “Yarın Kürdistan Parlamentosu Kürdistan Bölgesi’nin yeni başbakanını görevlendirmek üzere toplanacak” dedi.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentodan 45 sandalye kazanmıştı.

Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplanan KDP politbürosu Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanlığına, Mesrur Barzani’yi de Başbakanlığa aday göstermişti.

Kürdistan Parlamentosu’nda 28 Mayıs’ta düzenlenen oturumda Neçirvan Barzani, 81 oyun 68’ini alarak Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

Neçirvan Barzani, Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge ülkelerinden yetkililerin katılımıyla başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak yemin etti.

Yarın hükümeti kurma görevini alacak olan Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde kabinesini parlamentoya sunması bekleniyor.