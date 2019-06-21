BM: Yemen’e gıda yardımını durdurabiliriz

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin son oturumunda, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık ayında hükümet ve Husiler arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Yemen’de gelinen son durum masaya yatırıldı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 15 üyeli konseye Yemen’deki son durumla ilgili bilgi verdi. Griffiths, Yemen’de acıları dindirmek için güvenlik konseyinin desteğiyle sağlanacak siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Griffiths, geçtiğimiz Haziran ayına göre, bu yıl aynı ayda, ülkedeki sivil kayıpların oranın yüzde 68 azaldığını belirterek, “Buna rağmen ülkede devam eden şiddet ve sivil kayıpların hala sürmesi beni oldukça endişelendiriyor. Yemen’de savaşın sürmesi barışı masadan kaldırabilir” dedi.

“ YEMEN’DE ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR”

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, Yemen’e gönderdikleri gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını kaydetti. Beasley, Husiler’in yönetiminde olan bazı bölgelerde çocukların aç kaldığını belirterek, “ Gönderdiğimiz gıda yardımlarının ulaşması gereken yerlere gitmediği için küçük çocuklar aç kalıyor. Bu durum sonlanıp bir uzlaşma sağlanmazsa Yemen’e yaptığımız bazı gıda yardımlarını askıya alabiliriz” şeklinde konuştu.

Ükedeki insani durumun oldukça korkunç bir durumda olduğunu belirten WFP Başkanı Beasley, ülkede 20 milyon kişinin gıda yardıma ihtiyacı olduğu kaydederek, şunları söyledi:

“İnsanların hayatta kalmasını sağlamak için yaptığımız bu yardımlar vahşi bir şekildeengelleniyor. İnsanları hayatta tutmak için işimizi yaparken şiddetli bir direnişle karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz gıda yardımlarının yanlış insanların eline geçtiği yönünde elimizde ciddi kanıtlar var.”

“SİZE YALVARIYORUM”

Beasley, Husiler’in imzaladıkları anlaşmalara uyması gerektiğini kaydederek, “Husiler’den istediğimiz bu teminatları alamazsak büyük bir olasılıkla hafta sonuna kadar aşamalı bir şekilde bu bölgelere gönderilen gıda yardımlarını askıya alabiliriz. Açık olalım şu anda Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor. Her savaş sonrası bu durumdan para kazanmak isteyen kişiler oluyor. Yardım ulaştıramadığımız çocukların durumunu düşündükçe uykularım kaçıyor. İşimizi yapabilmemiz için elinizden gelen çabayı göstermeniz adına size yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇATIŞMALAR DEVAM EDERSE YÜZBİNLERCE KİŞİ DAHA ÖLEBİLİR”

BM Acil Yardım Koordinatörü (OCHA) başkanı Mark Lowcock, güvenlik konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Yemen’de 24 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, dünyanın en trajik insani dramlarından birinin Yemen’de yaşandığını belirterek, “Ülkenin yüzde sekseni savaş, hastalık ve acıların yarattığı ölümcül bir döngü içerisinde. Çatışmalar durmaz, yardımlar engellenirse önümüzdeki yıllarda birkaç yüz bin kişi daha ölebilir” dedi.