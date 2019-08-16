HAKKARİ - Etkinlik ve yürüyüşlere 1 aylık yasak

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Hakkari'de oturma ve açlık grevi eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre il sınırları içerisinde, 17 Ağustos tarihinden 15 Eylül’e kadar 30 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci ve 19'üncü maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil)17 Ağustos 2019 saat 00.00'dan 15 Eylül 2019saat 23.59'a kadar 30 gün süre ile yasaklanma kararı alındı.”