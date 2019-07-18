ABD’den Laleş’in restorasyonu için bütçe tahsisi

K24 - LALEŞ

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Washington hükümetinin Laleş tapınağının restorasyonu için 500 bin dolar tahsis ettiğini söyledi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile ABD’nin Erbil Başkonsolosu Stefan Fagin, Ezidi Kürtlerin kutsal tapınağının bulunduğu Laleş’i ziyaret etti.

Laleş’te Ezidi temsilcilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, ABD hükümetinin Laleş tapınağının restorasyonu için 500 bin dolar ayırdığını ve ABD’den özel bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ne gelerek projeyle ilgili çalışmalara öncülük edeceğini belirtti.

Tueller, ABD’nin Laleş tapınağı dışında başka tarihi ve kültürel mekanların restorasyonunu da üstlendiğini kaydederek, Bağdat’taki Irak Müzesi, Erbil Kalesi ve Musul kültürünün yeniden canlandırılması gibi projelere destek olunduğunu ifade etti.