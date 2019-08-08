Rusya’da DAİŞ’in hücre evine baskın

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Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde, terör örgütü DAİŞ’e ait hücre evine yapılan baskında bir DAİŞ üyesi, özel kuvvetlerin üzerine el bombası atıp makineli tüfekle ateş açtı.

Rusya’ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti’nde Federal İstihbarat Servisi (FSB) ile Ulusal Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, Malgobek kentinin Voznesenskoye köyünde DAİŞ’e ait bir hücre evi olduğu tespit edildi.

Yapılan anonslar ile evdeki örgüt üyesinin teslim olması istendi. Örgüt üyesi ise ekiplerin bu taleplerine önce el bombası atarak, ardından makineli tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin teslim ol çağrısına bomba ve silahlarla karşılık verilmesi üzerine polis de eve sis ve göz yaşartıcı bomba attı. Ardından yine el bombası atarak örgüt üyesini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Uzun süren çatışmanın ardından özel ekipler eve girdi.

Evde yapılan ilk incelemede örgütün lideri konumunda bulunan Pavel Zagilov'un (38) çatışma sırasında öldüğü anlaşıldı.

Gerçekleşen operasyonda çatışmaya giren polis ve özel ekiplerin yanı sıra sivillerden herhangi bir kaybın olmadığı açıklandı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Zagilov’un örgüte dahil ettiği kişiler ile önce Moskova’da eylem gerçekleştirme, ardından DAİŞ’in Suriye’deki faaliyetlerine katılma planlarının olduğunu açıkladı.