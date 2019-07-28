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BASIN ÖZETİ – 28 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ – 28 Temmuz 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yönetemeyen demokrasi 

İnşaata değil kültüre yatırım yapmalıyız 

Seferberlik halindeyiz 

Hastanede çile 

İnsan stratejisi 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

O madenlerden çıkacak hangi altın bu kıyıma değer 

Kuzucuklar için son uyarı 

Böyle eş düşman başına!

Ölüme deport

Suriyelilere destek toplantısında gerginlik 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşçiye değil kendilerine önlem aldılar 

Munzur dağlarına maden hançeri 

Seldeli ihmaller için suç duyurusu 

Mültecilerle dayanışma eylemi 

'Galatasaray meydanından vazgeçmeyiz'


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Siha turu 

Suriyeli misafire bakış değişmedi

Afrika'da 1.8 milyon kişiye su 

Federasyon anayasası 

O benim babam 

85 yıldır kimliksiz 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kazdağları hepimizin 

94 yıl sonr maymun davasının anlattıkları 

Rejim sorunu ve yerel politikalar 

Şentop'a Kaboğlu ile açıkoturum çağrısı 

Barış kararı hava kanalı açtı 

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