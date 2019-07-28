BASIN ÖZETİ – 28 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yönetemeyen demokrasi
İnşaata değil kültüre yatırım yapmalıyız
Seferberlik halindeyiz
Hastanede çile
İnsan stratejisi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
O madenlerden çıkacak hangi altın bu kıyıma değer
Kuzucuklar için son uyarı
Böyle eş düşman başına!
Ölüme deport
Suriyelilere destek toplantısında gerginlik
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşçiye değil kendilerine önlem aldılar
Munzur dağlarına maden hançeri
Seldeli ihmaller için suç duyurusu
Mültecilerle dayanışma eylemi
'Galatasaray meydanından vazgeçmeyiz'
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Siha turu
Suriyeli misafire bakış değişmedi
Afrika'da 1.8 milyon kişiye su
Federasyon anayasası
O benim babam
85 yıldır kimliksiz
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kazdağları hepimizin
94 yıl sonr maymun davasının anlattıkları
Rejim sorunu ve yerel politikalar
Şentop'a Kaboğlu ile açıkoturum çağrısı
Barış kararı hava kanalı açtı
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim