ABD güçleri Rojava'da Rus askerlerinin yolunu kesti

HABER MERKEZİ
ABD askerleri, Rojava'nın Haseke ilinin kuzeydoğundaki Rimelan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.
Kamışlo'nun batısındaki Amude ilçesinden gelen 3 Rus askeri aracı, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Mabede beldesinde ABD askerlerinin engeline takılarak, Rimelan beldesine ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.
ABD askerleri, Haseke'de, 18-25 Ocak'ta, Rimelan sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 4 kez kesmişti.
Böylece ABD ordusu, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke ilindeki petrol sahasına gitmek isteyen Rus askerlerinin yolunu beşinci kez keserek dönmelerine sebep oldu.
15 Ocak'ta ABD üssünün bulunduğu Rimelan petrol sahası yakınlarına yerleşmek için gelen Rus askerlerini Kamışlo'da DSG'liler tarafından durdurmuştu.
ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyr ez-Zor'da toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.
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