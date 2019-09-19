Başbakan Irak Parlamentosu Başkanı ile görüştü

K24 - DUHOK

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Duhok kentinde gerçekleşen görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, taraflar arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözüme kavuşması için görüşmelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Halbusi ve beraberindeki heyet bugün Başkan Mesud Barzani ile de görüşmüştü.

Görüşmede, Irak ve bölgenin siyasi durumu ile Erbil - Bağdat ilişkilerinin seyri üzerinde durulmuştu.

Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkilerinde yakalanan fırsatın değerlendirilmesine vurgu yapılan görüşmede, iki taraf arasındaki sorunların Irak Anayasası ışığında çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun içinde ilişkilerin sürdürülmesi ve karşılıklı istişarenin önemine atıfta bulunulmuştu.

Bugün başkent Erbil’e gelen Halbusi’nin Duhok’a da giderek Amerikan Kürdistan Üniversitesi’nin ilk mezunlarını vermesi dolayısıyla düzenlenen törene katılacağı öğrenildi.

Dün de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Erbil ile Bağdat arasındaki görüşme trafiği son günlerde hızlandı. İki taraf da bütçe, Kürdistani bölgeler ve petrolle ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.