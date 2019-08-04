ABD'de iki saldırı daha: 9 yaralı

HABER MERKEZİ

ABD'de dün gece ve bugün gerçekleşen iki saldırının ardından, bugün iki silahlı saldırı daha meydana geldi.

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, kentin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro'dan ateş açmasıyla gerçekleşti.

Diğer yandan olaydan saatler sonra, birkaç blok ötedeki ayrı bir silahlı saldırı da iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bugün ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

ABD’de 24 saat içeresinde yapılan dört silahlı saldırının ardından New York Polis Departmanı (NYPD), kentin önemli noktalarında güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso, Chicago kentlerinde ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 29 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkenin en büyük kenti New York'ta da güvenlik önlemleri arttırıldı.

NYPD'den yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız, Teksas ve Ohio’daki korkunç olaydan etkilenenler için. New York’a yönelik belirgin ve güvenilir bir tehdit bulunmamakladır.

Vatandaşlarımızın güvenliği açısından dikkatli bir şekilde ilave ek tedbirler alınmıştır. Lütfen alanlarda fazladan polis varlığı görürseniz korkmayın" ifadeleri yer aldı.