Macron ile Putin Suriye ve İran’ı görüşecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaz tatilini geçirdiği ülkenin güneyinde yer alan ve cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan tarihi Bregancon kalesinde bugün buluşuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaynaklarına göre zirvede, ikili ilişkilerin dışında İran, Suriye, Libya ve Ukrayna ile ilişkiler ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak.

Paris’in Suriye’deki krize çözüm yolu aramak için önerdiği Fransa, Türkiye Almanya ve Rusya’nın da katılımıyla dörtlü zirve toplantısı düzenlenmesi önerisinin bu görüşmede ele alınması bekleniyor. Bu formattaki ilk toplantı geçen yıl İstanbul’da gerçekleşmişti.

İki lider, son olarak Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen ve küresel mali krizin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı G20 zirvesinde bir araya gelmişti.

RUSYA’NIN KIRIM’I İLHAKI

Fransa’nın gelecek hafta ev sahipliğini yapacağı G7 zirvesi öncesi gerçekleşecek Putin-Macron zirvesinde ikili ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak.

Rusya, Kırım’ı tek taraflı ilhakından önce G8 formatı altında düzenlenen toplantılara iştirak ediyordu.

Macron ve Putin arasındaki görüşmede, Ukrayna’daki yönetim değişikliğini ardından Minsk barış anlaşmasının yeniden canlandırılması konusunun da ele alınması bekleniyor. (Kaynak: Euronews)