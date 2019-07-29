Neçirvan Barzani’den Suudi Kralı’na taziye mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ağabeyi vefat eden Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’e taziye mesajı gönderdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suudi Arabistan Kralı Selam Bin Abdulaziz’in ağabeyi Prens Bender Bin Abdulaziz Al-Suud’un 96 yaşında yaşamını yitirmesi dolayısıyla Suudi Kralı’na taziye mesajı gönderdi.

Suudi Kralı, kraliyet ailesi ve Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileğinde bulunduğunu ifade eden Neçirvan Barzani, kraliyet ailesinin acısını paylaştığını söyledi.

Vefat eden Bender Bin Abdulaziz için cennet dilediğini kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, Suudi Kralı’na sabır temennisinde bulundu.

Dün Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Abdulaziz'in, bugün yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.

1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almamıştı.