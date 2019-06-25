K24 ÖZEL - ‘İmamoğlu Diyarbakır ve Demirtaş’ı ziyaret edebilir’

Ercan Dağ / İstanbul
Araştırmacı-yazarlar, Kürt seçmenin İstanbul’da CHP adayını desteklemesinin ardından İmamoğlu’nun Diyarbakır’ı ve Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edebileceğini düşünüyor.
23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 54,21 oy oranıyla kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde Diyarbakır’a gidebileceği ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edebileceği belirtildi.
K24’e konuşan kamuoyu araştırmacısı ve A&G araştırma şirketi sahibi Adil Gür’e göre, İmamoğlu ile AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın yüksek olmasının önemli bir faktörü de PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna duyurulan mektubu oldu.
“FARKLI ETKENLER, SEÇMEN DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRDİ”
Seçmenin oy kullanma eğilimiyle ilgili değerlendirmede buluna Adil Gür, şunları söyledi:
“YSK’nın 6 Mayıs’ta seçimin yenilenmesi kararını vermesinin akabinde seçmen Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğini düşündü ve bu süreçte yapılan kamuoyu araştırmalarında, İmamoğlu 14 puan rakibinin önündeydi. Fakat ilerleyen zamanlarda adayların seçim kampanyaları, projeler ve vaatler bu farkı çok aşağılara çekti. Seçime girilen son haftada Sisi-Mursi tartışması, Ordu olayları üzerinden hukuki işlemlerin başlatılacağı söylemleri seçmen davranışını değiştirdi. Ama hepsinden önemlisi, Öcalan’ın mektubu oldu.”
“ÖCALAN’IN BİR ETKİSİ OLMADI”
CHP adayının Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde oyunu 13 - 14 puan arttırdığını dile getiren Gür, “Bu da Öcalan’ın burada bir etkisinin olmadığının göstergesidir. Bana göre Demirtaş’ın İstanbul Kürtleri üzerinde güçlü bir etkisi var” dedi.
Gür, şöyle devam etti:
“Öcalan’ın sahneden çekildiği günden beridir, 50 yaşın altındaki HDP seçmeninin Öcalan’ı çok iyi tanıması ve bilmesi mümkün değildir. Ayrıca Öcalan’ın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan seçmenler üzerinde çok kısıtlı bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. 50 yaşın üzerindekiler Öcalan’ı tanırlar, bilirler ve bir lider olarak kabul ederler.”
“SEÇMEN İKİ PARTİYE DE MESAJ VERDİ”
Seçmenin AK Parti’ye ciddi bir uyarı mesajı verdiğini ve seçmenle inatlaşmanın olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Gür, şöyle devam etti:
“Seçmenin CHP’ye verdiği mesaj şu: ‘Sen karşıma doğru düzgün adaylar ile çıkarsan ben sana da oy verebilirim. Önemli olan senin bana hizmet etmendir. Sağ ya da sol cenahta yer alman önemli değil.’ CHP’nin önünde de tarihi bir fırsat var. CHP İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi Türkiye’nin büyük metropollerini kazandı. Şayet önümüzdeki dönemi iyi değerlendirebilirse, CHP iktidar için başa baş giden bir seçim başarısı elde edebilir. Çünkü iktidara giden yolun temel taşı belediye seçimleridir.”
UFUK URAS: SEÇİMLERİN YENİLENMESİ ONAYLANMADI
Akademisyen Ufuk Uras da Sisi benzetmesi, Pontus tartışması ve Öcalan’ın mektubunun seçmende tepkiyle karşılandığını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Seçmen, seçimlerin yenilenmesini onaylamadı. Seçmen, ‘Seçim sandıklarının güvenliğinden sorumlu olanın iktidarın kendisidir. Velev ki bir sorun varsa da bu soruna neden olmamalıydın’ mesajını verdi. Bu çok açık. Zaten sonucun değişmeyeceği 31 Mart ertesi günü de söylenmişti. Nitekim değişmedi ve fark açıldı.”
“ÖCALAN MEKTUBU TERS TEPTİ”
K24’ün sorularına yanıt veren Uras, şunları söyledi:
“Demek ki seçimlerde hırsızlık yapıldığı iddiası tamamen sahte bir iddiaymış. Bu yüzden AK Parti’nin bu süreçte bir özeleştiri yapması ve kendi politikalarını gözden geçirmesi, bundan bir ders çıkarması gerekir. Seçim sonucu aynı zamanda parti-devleti modelinin de onaylanmadığı anlamına geliyor.”
Abdullah Öcalan’ın mektubunun seçmende tepki çektiğini vurgulayan Uras, “Muhtemelen Öcalan, uzun vadeli bir yönelim açısından bir üçüncü hat isterken, kendisinin birdenbire seçim malzemesi haline getirilmek istenmesi ters tepti. İktidarın bunu öngörmesi gerekirdi” diye konuştu.
“İMAMOĞLU KÜRT SEÇMENİN DESTEĞİNİN FARKINDA”
Uras, İmamoğlu’nun seçim gecesi HDP’ye teşekkür ettiğini ve bunun önemli olduğunu belirterek, Kürt seçmenden gelen desteğin öneminin de farkında olduğunu söyledi.
Ayrıca Uras, İmamoğlu’nun Diyarbakır’a gidebileceğini ve Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret edebileceğini düşünüyor.
23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın adayı olan rakibi Binali Yıldırım ile daha önceki seçimlerde arasındaki 13 bin oy farkını 777 bine çıkararak İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim