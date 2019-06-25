K24 ÖZEL - ‘İmamoğlu Diyarbakır ve Demirtaş’ı ziyaret edebilir’

“FARKLI ETKENLER, SEÇMEN DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRDİ”

Seçmenin oy kullanma eğilimiyle ilgili değerlendirmede buluna Adil Gür, şunları söyledi:

“YSK’nın 6 Mayıs’ta seçimin yenilenmesi kararını vermesinin akabinde seçmen Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğini düşündü ve bu süreçte yapılan kamuoyu araştırmalarında, İmamoğlu 14 puan rakibinin önündeydi. Fakat ilerleyen zamanlarda adayların seçim kampanyaları, projeler ve vaatler bu farkı çok aşağılara çekti. Seçime girilen son haftada Sisi-Mursi tartışması, Ordu olayları üzerinden hukuki işlemlerin başlatılacağı söylemleri seçmen davranışını değiştirdi. Ama hepsinden önemlisi, Öcalan’ın mektubu oldu.”

“ÖCALAN’IN BİR ETKİSİ OLMADI”

CHP adayının Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde oyunu 13 - 14 puan arttırdığını dile getiren Gür, “Bu da Öcalan’ın burada bir etkisinin olmadığının göstergesidir. Bana göre Demirtaş’ın İstanbul Kürtleri üzerinde güçlü bir etkisi var” dedi.

Gür, şöyle devam etti:

“Öcalan’ın sahneden çekildiği günden beridir, 50 yaşın altındaki HDP seçmeninin Öcalan’ı çok iyi tanıması ve bilmesi mümkün değildir. Ayrıca Öcalan’ın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan seçmenler üzerinde çok kısıtlı bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. 50 yaşın üzerindekiler Öcalan’ı tanırlar, bilirler ve bir lider olarak kabul ederler.”

“SEÇMEN İKİ PARTİYE DE MESAJ VERDİ”

Seçmenin AK Parti’ye ciddi bir uyarı mesajı verdiğini ve seçmenle inatlaşmanın olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Gür, şöyle devam etti:

“Seçmenin CHP’ye verdiği mesaj şu: ‘Sen karşıma doğru düzgün adaylar ile çıkarsan ben sana da oy verebilirim. Önemli olan senin bana hizmet etmendir. Sağ ya da sol cenahta yer alman önemli değil.’ CHP’nin önünde de tarihi bir fırsat var. CHP İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi Türkiye’nin büyük metropollerini kazandı. Şayet önümüzdeki dönemi iyi değerlendirebilirse, CHP iktidar için başa baş giden bir seçim başarısı elde edebilir. Çünkü iktidara giden yolun temel taşı belediye seçimleridir.”