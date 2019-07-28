Örgüt cenazeyi basıp katliam yaptı!

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Nijerya'nın kuzey doğusunda Çad ve Nijer sınırında yer alan Borno eyaletinde bir cenaze törenine yapılan silahlı saldırı sonucunda en az 30 kişinin öldüğü belirtildi.

Kalabalığa rastgele ateş açan kimliği belirsiz zanlıların terör örgütü Boko Haram üyesi olduğu düşünülüyor.

Borno, Boko Haram'ın Batı Afrika'da en güçlü olduğu bölge olarak biliniyor.

Boko Haram haziran ayında aynı bölgeye yakın bir köye 3 ayrı intihar saldırısı düzenlemiş, olaylarda en az 30 kişi ölürken 45 kişi de yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın son 10 yılda düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Örgüt, 2015'ten bu yana da ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyordu.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Njierya’da insan kaçırma vakalarının sayısı da hızla artıyor. Ülkede son bir haftada en 100 kişi öldürülürken, 32 kişi de kaçırıldı. Kaçırılan 14 Türk vatandaşından 4'ü yapılan operasyon sonucu kurtarılmıştı.