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BASIN ÖZETİ - 15 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ - 15 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Dolaylı af yolda’

Sabotaj diplomasisi

Erdoğan: TV tartışması ışık verecek

2,3 milyar dolarlık alım


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Alarm asıl beyniniz için çalıyor

Hürmüz entrikası

İran: Saldırıdan 4’lü koalisyon sorumlu

S-400’de gündem ‘misilleme’

ABD yeni görüntüler yayınladı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İran’a karşı ‘petrol savaşı’

Eski HDP milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi

Öcalan’dan yeni açıklama

Bu şartlarda ucuz gıda hayal


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: Kim bilir daha neleri çıkacak

Körfez diken üstünde

Çavuşoğlu: Karşılık veririz

İdlib sabotajı Fırat’ın doğusu için oyalama

15 yılın en düşük cari açığı


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘En ucuz ceza’ Türkiye’de

Hürmüz Boğazı’nda İran-ABD gerilimi

Suçlu bulundu

‘Benimki yaşam ve yaşatma siyaseti’

Roboski’nin vekili cezaevinden çıktı


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kırmızı et ithalatı yüzde 233 artış gösterdi

400 milyar doları böyle paylaşacaklar

Yıllık cari açık 8,6 milyar dolar seviyesine indi

Sebze meyve fiyatı yıllık yüzde 30 arttı

Trump politikaları euroyu güçlendirdi


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Enflasyon beklentisi düşüşte

AB’ye sosyal devlet dersi

‘ABD yaptırımına karşılık veririz’

Trump: Tanker saldırısında suçlu İran

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