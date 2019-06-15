BASIN ÖZETİ - 15 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Dolaylı af yolda’
Sabotaj diplomasisi
Erdoğan: TV tartışması ışık verecek
2,3 milyar dolarlık alım
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Alarm asıl beyniniz için çalıyor
Hürmüz entrikası
İran: Saldırıdan 4’lü koalisyon sorumlu
S-400’de gündem ‘misilleme’
ABD yeni görüntüler yayınladı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İran’a karşı ‘petrol savaşı’
Eski HDP milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi
Öcalan’dan yeni açıklama
Bu şartlarda ucuz gıda hayal
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: Kim bilir daha neleri çıkacak
Körfez diken üstünde
Çavuşoğlu: Karşılık veririz
İdlib sabotajı Fırat’ın doğusu için oyalama
15 yılın en düşük cari açığı
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘En ucuz ceza’ Türkiye’de
Hürmüz Boğazı’nda İran-ABD gerilimi
Suçlu bulundu
‘Benimki yaşam ve yaşatma siyaseti’
Roboski’nin vekili cezaevinden çıktı
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kırmızı et ithalatı yüzde 233 artış gösterdi
400 milyar doları böyle paylaşacaklar
Yıllık cari açık 8,6 milyar dolar seviyesine indi
Sebze meyve fiyatı yıllık yüzde 30 arttı
Trump politikaları euroyu güçlendirdi
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Enflasyon beklentisi düşüşte
AB’ye sosyal devlet dersi
‘ABD yaptırımına karşılık veririz’
Trump: Tanker saldırısında suçlu İran
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