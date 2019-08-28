Bağdat heyeti Erbil’de

K24 – ERBİL

Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri başkanlığındaki Bağdat heyeti başkent Erbil’e geldi.

Uluslararası Erbil Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından karşılanan Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri ve beraberindeki heyetin Kürdistan Bölgesi’nde üst düzey görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bağdat heyetinin Erbil’i ziyaretinin amacının tüm alanlarda ilişkileri ve ikili koordinasyonu güçlendirmek olduğu belirtildi.

Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Irak’la ilgili özel oturumda ABD’nin BM Büyükelçisi tarafından Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin ilerlediği belirtilmiş ve ABD’nin Erbil-Bağdat ilişkilerinin güçlendirilmesini desteklediği kaydedilmişti.