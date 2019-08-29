Kraliçe'den tartışma yaratan onay

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İngiltere hükümeti tarafından Kraliçe’nin geleneksel parlamento açılış konuşmasının 14 Ekim’de yapılacağının açıklanması ülke siyasetindeki tansiyonu tırmandırdı.

Uzun süredir Brexit gündemiyle dünyanın ilgi odağı olan İngiltere, şimdi de demokrasi krizi tartışmaları ve protestolarla gündemde.

Başbakan Boris Johnson uzun süredir ‘parlamentoyu askıya alma’ planı nedeniyle eleştiriliyordu. Johnson şimdi bunu gerçeğe dönüştürdüğü için şimşekleri üzerine çekti.

Başbakan, “Neden tam da AB’den ayrılma tarihinden iki hafta öncesine kadar parlamentoyu askıda tutmak istediniz?” şeklindeki bir soruya, “Daha yeni başbakan oldum; eğitimde, sağlıkta, cezaevlerinde reform hazırlıkları yapacağım, çalışmalar için zamana ihtiyaç var” diye yanıtladı.

Parlamento, eski başbakan Theresa May’in 2016 yılının Temmuz ayında başbakan seçilmesinden bu yana çalışmalarına olağan dışı bir ara vermedi.

Her yıl yeni yasama yılının başlaması öncesinde normal bir uygulama olarak yapılan ‘askıya alma işlemi’ bu kez, Brexit’le ilgili muhalefetin çalışmalarını bilerek baltalama isteği olarak yorumlanıyor.

İngiliz Avam Kamarası Başkanı John Bercow, “Nasıl göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar parlamentoyu askıya almak, Brexit'in parlamentoda tartışılmasını önlemek ve parlamentonun ülkenin geleceğine yön verme görevini engellemek demektir" dedi.

Bercow, Brexit sürecini kastederek "Ulusumuzun tarihindeki en zor dönemlerden birinde parlamentonun sözünü söylemesi hayati öneme sahip. parlamentoyu askıya almak demokrasiye hakaret olur" sözleriyle hükümetin kararını sert eleştirdi.

“İNGİLİZ USULÜ DARBE”

Karara itiraz eden çevreler, parlamentonun ülke tarihine ilişkin böylesi bir dönüm noktasında etkisiz bırakılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, “Bu, demokrasiye yönelik bir tehdit” derken, hükümeti pervasızlıkla suçladı.

“Başbakan planlarına güveniyorsa o halde erken seçime giderek halkın onayını almayı deneseydi” diyen Corbyn, ayrıca Kraliçe’den randevu talebinde bulundu. İşçi Partisi’nin önde gelen isimlerinden John Mc Donnall, kararı “İngiliz usulü darbe” olarak niteledi.

AB tarafından henüz resmi açıklama gelmedi. AB içerisinde konuyu İngiltere’nin iç meselesi olarak görme eğiliminin ağır bastığı, ayrıca bu hamlenin AB’nin mevcut duruşunda bir değişikliğe neden olmayacağı yorumları yapılıyor.

İngiltere’de parlamento şu an tatilde. Normal takvime göre Eylül’ün 3’ünde açılması ve görevine devam etmesi bekleniyordu. Şimdi Kraliçe’nin de onayıyla 9 Eylül’de askıya alınacak. Yeniden göreve başlamasıysa 14 Ekim’de Kraliçe’nin konuşmasıyla olacak.

31 Ekim İngiltere’nin AB’den resmen ayrılık tarihi. Şimdi merak edilen soru, parlamenterlerin bir şekilde yolunu bulup Boris Johnson’ın “her ne şekilde olursa olsun ayrılma” planının önünü kesip kesemeyeceği. Ancak bunun için önlerinde çok kısıtlı bir zaman var.