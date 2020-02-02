Çavuşoğlu: Montrö'nün iptali söz konusu değil

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul projesinin Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açmayacağını belirterek, "Montrö’nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir durum yok. Montrö’nün iptaliyle ilgili bir kanal açmaya da gerek yok" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, emekli büyükelçiler tarafından dile getirilen "Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açar" açıklamasını“siyasi” diye niteledi.

Çavuşoğlu, "Tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yapıldığını düşünüyorum. Sonrasında bilgi sahibi olduklarını ancak siyasi amaçla açıklama yaptıklarını görüyoruz. Emekli elçilerin yorumu siyasidir. Hukuki bir açıklama değil. Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok" ifadelerini kullandı.

"Montrö’nün iptaliyle ilgili bir kanal açmaya da gerek yok" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti;

"Montrö'ye baktığınız zaman savaş gemilerini Karadeniz’de kalış süreci ve tonaj limiti var. Nereden geçtiği önemli değil. İster Kanal İstanbul’dan isterse Boğaz'dan geçer. Yazık olmuştur. Biz eski büyükelçilerden her zaman yararlanıyoruz. Bu açıklama bakanlığımızın imajı bakımından da hiç iyi olmamıştır."

“Dışışleri Bakanlığı Emekli Misyon Şefleri” adıyla ortak bir açıklama yayımlayan 126 emekli büyükelçi, Kanal İstanbul projesinin Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açacağını belirtmişti.