Başbakan Bağdat'taki Kürt parlamenterlerle görüştü

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu’ndaki Kürt parlamenterlerle bir araya geldi.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad’ın da katıldığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin Irak bütçesindeki payının yanı sıra, petrol, doğalgaz ve mali konular masaya yatırıldı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin yeni hükümetlerinin kurulmasıyla birlikte Erbil - Bağdat ilişkilerinde önemli bir ilerleme sağlanmıştı.