DANİMARKA - Sol parti hükümeti kurdu

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Danimarka’da hükümetin kurulmasıyla Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen, ülkesinin şimdiye kadarki en genç başbakanı oldu.

Danimarka, İsveç ve Finlandiya'nın ardından bu yıl içerisinde sol bir partinin hükümet kurduğu üçüncü İskandinav ülkesi oldu.

Yeni sol eğilimli hükümetin, Danimarka'nın ekonomi politikasında köklü değişiklikler yapacağı öngörülürken, 41 yaşındaki Frederiksen, yıllardır süren kemer sıkma uygulamalarının ardından sosyal yardımların artırılacağı sözünü vermişti.

Frederiksen, "Üç haftadır süren müzakerelerin ardından hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğa ulaştığımızı açıklamaktan büyük bir sevinç duyuyorum" dedi.

Danimarka'da sol partilerin oluşturduğu ittifaka verilen destek ikna edici bir çoğunluğa ulaşırken, Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı 2015 yılına göre küçük de olsa geriledi.

5 Haziran'da yapılan seçimlerde sol eğilimli beş muhalefet grubunun liderliğini yapan ve Frederiksen'in önderlik ettiği Sosyal Demokrat Parti'nin çoğunluğu elde etmesinin ardından, merkez sağ lideri Lars Lokke Rasmussen başbakanlıktan istifa etmişti.

DAHA YUMUŞAK GÖÇMEN POLİTİKASI

Frederiksen'in partisi, Sosyal Halk Partisi, Kırmızı Yeşil İttifak ve Sosyal Liberal Parti ile ittifak yaparak seçime girmişti.

Partiler ayrıca daha fazla yabancı işçi kabul etmek, artan eşitsizliği önlemeye yönelik planlar ve emisyonu azaltmayı amaçlayan bağlayıcı yasalar oluşturmak üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

PARLAMENTODA KÜRT VEKİL

Öte yandan, 5 Haziran'da gerçekleştirilen genel seçimlerde, SF’nin birinci sıra adayı olarak parlamentoya girmeyi başaran Kürt siyasetçi Serdar Benli, partisinin genel başkan yardımcılığına seçilmişti.

K24’e açıklamalarda bulunan Benli, şunları ifade etmişti:

“Benim gönlüm iki parça: Bir parçası Kürdistanlı diğer parçası Danimarkalı. Eğer Danimarka ile Kürtler arasında bir köprü oluşturursak bu bizim için büyük bir kazançtır. Tabi ben orada Kürdistan’daki mücadeleyi, Danimarka’daki Kürt aileler ve Kürt toplumun sorunlarını, tüm diasporanın sıkıntılarını dile getireceğim. Ben orada Kürtler için bir kapı olacağım. Diplomatik ve siyasi açılardan Kürtler için kapıları açmaya çalışacağım.”

DANİMARKA SEÇİMLERİ

Danimarka’da 5 Haziran’da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin başı çektiği, Sosyal Liberal Parti (Radikale Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi’nden (Enhedslisten, Kızıl-Yeşiller) oluşan sol blok seçimlerden zaferle çıktı.

Danimarka’nın ikinci kadın başbakan adayı Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 26 civarında oy aldı. Mevcut hükümetin Başbakanı Lars Lökke Rasmussen liderliğindeki Liberal Parti ise yüzde 23’lerde kaldı.

179 sandalyeli parlamentoda, sol blok 91 milletvekili çıkartırken sağ blok ise 75 sandalye kazandı. Ülke genelinde 175 milletvekili seçilirken, Danimarka Krallığı’na bağlı Faroe Adaları ile Grönland da parlamentoya ikişer temsilci gönderiyor.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin civarında seçmen bulunuyor.