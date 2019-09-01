Abadi ve El-Hekim’den ittifak atağı

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Irak’ta eski Başbakan Haydar Abadi ile Ammar el-Hekim’in liderliğini yaptığı grupların ortak muhalefet koalisyonu kurmak için görüşmeler yürüttükleri belirtildi.

Irak eski Başbakanı Haydar Abadi’nin liderliğini yaptığı Nasr Koalisyonu’nun sözcüsü Felah Hafeci, Ammar el-Hekim’in liderliğini yaptığı Ulusal Hikmet Hareketi ile yeni bir muhalefet koalisyonu kurmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Hikmet Hareketi’yle muhalefet koalisyonu oluşturmaları durumunda Reform ve İnşa Koalisyonu’nun sonlanacağını kaydeden Hafeci, muhalefet koalisyonunu genişletmeyi düşündüklerini belirtti.

Ulusal Hikmet Hareketi tarafından 23 Haziran’da Reform ve İnşa Hareketi ilan edilmiş ve muhalefet gücü olarak duyurulmuştu.