BASIN ÖZETİ – 11 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Başkanlık tutmadı
Geride kalanların hikayeleri
İşsiz sayısı tırmandı
Mezarda gelen adalet
Menzil boykotu
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Eğitimde geriyiz çünkü öğrenciye yatırım yapmıyoruz
Çin'in 'kulağı' Türkiye'de
Büyük insanlık kamyon kasasında
Elbette katılacağız
Yeni göç dalgasını göğüsleyemeyiz
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Masada ticaret, Saray'da diplomasi, ABD'de tehdit
İstanbul'un göbeğinde tabureli eğitim
Hem basın ihlali hem kötü muamele
Karabulut ailei adalet bekliyor
Muş Belediyesinde 'çoğunluk' darbesi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kremlin'de CIA casusu
Sinsi sinsi sızıyorlar
Meclisi bypass planı tutmadı
Özel bankalarda faiz indirsin
Bolton görevden alındı
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Öğrenciye yatırımda sondan üçüncüyüz
Şili'de darbenin artçıları sürüyor
Hataya yer yok
Beraat sonrası sıra üniversiteye dönüşte
Başkanlar saraya gidiyor
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