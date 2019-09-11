BASIN ÖZETİ – 11 Eylül 2019

Dil’in arzusu

Kürtçe’nin 5 bin yıllık tarihi, bu arzunun tarihidir. Kürtçe’nin söz konusu bu arzusu, Kürtlerin de varlık nedenidir. Kürtleri günümüze, 21’inci yüzyıla taşıyan temel güç, Kürtçe’nin kendi arzularına sıkıca bağlı kalmasıdır.