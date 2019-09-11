Türkiye

BASIN ÖZETİ – 11 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ – 11 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Başkanlık tutmadı 

Geride kalanların hikayeleri 

İşsiz sayısı tırmandı 

Mezarda gelen adalet 

Menzil boykotu


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Eğitimde geriyiz çünkü öğrenciye yatırım yapmıyoruz 

Çin'in 'kulağı' Türkiye'de 

Büyük insanlık kamyon kasasında 

Elbette katılacağız 

Yeni göç dalgasını göğüsleyemeyiz 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Masada ticaret, Saray'da diplomasi, ABD'de tehdit 

İstanbul'un göbeğinde tabureli eğitim 

Hem basın ihlali hem kötü muamele

Karabulut ailei adalet bekliyor 

Muş Belediyesinde 'çoğunluk' darbesi


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kremlin'de CIA casusu 

Sinsi sinsi sızıyorlar 

Meclisi bypass planı tutmadı 

Özel bankalarda faiz indirsin 

Bolton görevden alındı 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Öğrenciye yatırımda sondan üçüncüyüz 

Şili'de darbenin artçıları sürüyor 

Hataya yer yok 

Beraat sonrası sıra üniversiteye dönüşte 

Başkanlar saraya gidiyor 

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