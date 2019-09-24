Trump: İran böyle davrandıkça yaptırımlar daha da sıkılaştırılacak

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ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Trump, buradaki konuşmasında İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğe işaret ederek, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır" diye konuştu.

İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurguladı.

Trump, "İran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız" mesajı verdi.