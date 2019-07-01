NASA 111 yıllık gizemi çözdü

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 111 yıl önce meydana gelen Tunguska asteroit çarpması olayıyla ilgili yaptığı araştırmalarda yeni bulgulara ulaştı.

30 Haziran 1908’de Sibirya’daki Podkamennaya Tunguska Nehri yakınına bir asteroit çarpmış ve bu asteroit, 2 bin kilometrekarelik ormanı yok eden bir patlamaya neden olmuştu.

Tunguska olayında doğal çevrede çok ciddi hasarlar oluşmuştu, ancak çarpan asteroidin hiçbir parçası bulunamadı.

2013’te Rusya’nın Chelyabinsk bölgesinde atmosferde bir meteor patlamış ve binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu patlama, videoya kaydedildi ve araştırmacılar patlamanın büyüklüğünü, hareketini ve hızını tahmin etmek için görüntüleri kullandı. Ortaya çıkan sonuca göre araştırmacılar, asteroidin 5 katlı bina büyüklüğünde ve yerden yaklaşık 24 kilometre yükseklikte 550 kilotonluk bir güçle patladığını tespit etti.

Bilgisayar modelleme uzmanları bu verileri aldı ve Tunguska etkinliğine uyguladı. Etkinliğin buzlu olandan ziyade taşlı bir meteordan kaynaklandığı ve bunun 50 ile 80 metre arasında olması gerektiğini keşfetti.

Asteroit, atmosfere saatte yaklaşık 55 bin kilometre hızla girdi ve yüzeyden 10 ile 15 kilometre yükseklikte patladı. Bu nedenle herhangi bir etki krateri veya parçası bulunamadı. (Kaynak: Digital Trends, Webtekno)