Almanya Savunma Bakanı Erbil’de

K24 – ERBİL

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Irak’ın başkenti Bağdat’taki temaslarının ardından Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geldi.

Akşam saatlerinde Erbil’e gelen Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi tarafından karşılandı.

Kürdistan Bölgesi’nde üst düzey görüşmelerde bulunacak olan Almanya Savunma Bakanı’nın Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Erbil’de bulunan ve Peşmerge güçlerine eğitim veren Almanyalı askeri danışmanlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Karrenbauer, Bağdat’ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin yanı sıra üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti.