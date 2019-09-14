Taliban yönünü Rusya’ya çevirdi

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile olan müzakereleri rafa kaldırmasının ardından örgüt Moskova'ya heyet gönderdi.

Yapılan açıklamada ABD Ordusu'nun Afganistan'dan çekilmesi olasılığının Rus yetkililerle görüşüleceği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Bu kararın ardından Taliban, aralarında Rusya, Çin ve İran'ın da bulunduğu Asya ülkelerine düzenlenecek ziyaretlerle bölgesel desteği güçlendirmek için adımlar atmaya başladı.

Katar'da bir açıklama yapan Taliban yetkilisi, amaçlarının Trump'ın iki tarafın da aradaki sorunları çözdüğü ve bir anlaşmayı imzalamak üzere olduğu sırada aldığı iptal kararı ve barış görüşmeleri hakkında liderleri bilgilendirmek olduğunu belirtti.

ABD ve Taliban'ın en kısa sürede müzakerelere yeniden başlaması ve sürecin yeniden rayına oturmasını umut ettiklerini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Afganistan ve bölgede sürekli bir barışın sağlanabilmesi için yabancı askeri güçlerin tamamıyla çekilmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Amerikalı yetkililer ve Taliban ile aylardır yürütülen müzakereler soncunda ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceği bir taslak anlaşmaya tarafların yakın olduğu belirtiliyordu. Görüşmelere davet edilmeyen Afgan hükümeti müzakereleri eleştirmiş Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD'ye yapacağı ziyareti ertelemişti.

ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Ülkede ise iptal kararının ardından Takhar, Baghlan, Kunduz ve Badakhshan dahil olmak üzere ondan fazla bölgede çatışmalar yeniden başladı.

Savunma Bakanlığı geçtiğimiz temmuzda Taliban'ın eline geçen Badakhshan bölgesindeki zengin maden yataklarına sahip Koran-Wa-Monjan'a yeniden girildiğini açıkladı.

Takhar'da ise bozguna uğrayan hükümet güçlerinin çekildiği ve çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de ise bir askeri karargahı hedef alan intihar saldırısında en az 4 asker hayatını kaybetmişti.