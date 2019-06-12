Irak Başbakanı’ndan Erbil mesajı

K24 - BAĞDAT

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeleri memnuiyetle karşıladıklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısından konuşan Abdulmehdi, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmesi ve Mesrur Barzani’nin Başbakan olarak belirlenmesinin hem Bölge açısından hem de Erbil - Bağdat ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Abdulmehdi şöyle konuştu:

“Bugün halkımız farkındadır ve siyasi güçler de bu süreçteki tehlikeyi görmektedir. Bölge Başkanlığı’nın izlediği yolu gördük ve bütün siyasiler de buna destek verdi. Bu bizi de mutlu etmiştir. Hem Bölge’nin içişleri ve siyasi güçleri açısından hem de Bölge ile Bağdat ilişkileri açısından destek verdiğimiz bi durumdu. Kendi temsilcimizi yolladık, Cumhurbaşkanı da bizzat gitti Erbil’e. Ayrıca Parlamento Başkanı ve çok sayıda siyasetçi de orada bulundu.”

Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin 10 Haziran’da düzenlenen yemin törenine Irak’tan üst düzey birçok siyasetçi katıldı.

Dün de Kürdistan Parlamentosu Mesrur Barzani’yi Başbakan adayı olarak seçti. İki gelişme Bağdat tarafından olumlu olarak karşılandı.