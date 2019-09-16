Bağdadi’den tehdit: Günlük operasyonlara devam edeceğiz

HDP’nin Kürdistan ziyaretinin stratejik siyasası

HDP’nin, Güney Kürdistan’a gideceği kararı açıklandığı zaman, beklenmedik bir vakıa olarak karşılandı. HDP heyetinin Sezai Temelli başkanlığında Kürdistan’ı ziyaret edeceği ve Kürdistan Başkanı Mesud Barzani’yi de ziyaret edeceği açıklandığında daha şaşırtıcı oldu. Bundan dolayı HDP heyetinin Kürdistan ziyareti yakından izlendi.