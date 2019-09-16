Ortadoğu

Bağdadi’den tehdit: Günlük operasyonlara devam edeceğiz

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Bağdadi’den tehdit: Günlük operasyonlara devam edeceğiz
Foto: Arşiv
DAİŞ Ebubekir Bağdadi El Furkan Şam Mali

HABER MERKEZİ

DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin, örgütün farklı cephelerde saldırılara devam edeceğini söylediği öne sürüldü.

Terör örgütü DAİŞ’in medya organı El Furkan sitesinin yayımladığı, Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" deniliyor.

Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi.

İddianın teyidi halinde, Bağdadi nisan ayından bu yana ilk kez bir mesaj yayımlamış olacak.

Terör örgütünün lideri 5 sene sonra ilk kez nisan ayında kamera karşısına geçerek bir propaganda videosu yayımlamıştı. (Kaynak: Euronews, Reuters)

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