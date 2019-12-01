SON DURUM - İran’ın Necef Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

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Irak’ın Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binasının yeniden ateşe verildiği belirtildi.

Irak’ta emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Necef’teki İran Başkonsolosluk binası, devam eden gösteriler sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yeniden ateşe verildi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları, olay sırasında Başkonsolosluk binasında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

Iraklı yüzlerce gösterici 3 gün önce Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Öte yandan göstericiler, bugün ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetindeki valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.

IRAK’TAKİ GÖSTERİLER

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.