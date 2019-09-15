Kremlin'den Suudi'ye saldırı açıklaması: Piyasayı olumsuz etkiledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suudi Arabistan’daki milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yapılan saldırının enerji piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Vedomosti gazetesine konuşan Peskov, “Suudi Arabistan’ın petrol altyapısına yapılan SİHA saldırısı, petrol piyasası için endişe verici bir olaydır. Elbette, bu tür olaylar enerji piyasalarındaki istikrara olumsuz etki yapıyor” dedi.

Suudi Arabistan’ın saldırıdan sonra Rusya’dan yardım talebinde bulunmadığını belirten Peskov, “Yardıma ihtiyaçları olup olmadığını bilmiyoruz. Büyük olasılıkla yoktur. Ellerinde tüm imkanlar mevcut” dedi.

SALDIRIYI HUSİLER ÜSTLENDİ

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle sabah 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

ABD yönetimi saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de, İran'ı suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Senatör Graham'a tepki gösterdi.