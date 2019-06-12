Rusya’dan Kürdistan Bölgesi’ne destek

K24 - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın seçilmesi ve Başbakan’ın belirlenmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, siyasi ve güvenlik açısından bölgedeki istikrarı desteklediklerini söyledi.

K24’e konuşan Sergey Ryabkov, Kürdistan Bölgesi’nin yeni yönetiminin bölgedeki sorunları diyalog yoluyla çözmesini umduklarını belirtti.

Ryabkov şöyle devam etti:

“Bölge ülkelerinin karşılıklı saygı içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ülke egemenliğini göz önünde bulundurup saygı duymaları gerekir. Bölge siyasi açıdan kendi rayına oturmalı ve istikrara kavuşmalı. Rusya da işbirliği ve destek olacaktır.”