Coronada bilanço artıyor: Son 24 saatte 73 ölüm!

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Çin’de, coronavirüsten son 24 saatte yaşanan can kaybı 73, tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 694 olarak açıklandı.

Çin’de yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahede altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.

Ayrıca coronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.

Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubei eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti.

Ayrıca son 24 saatte tespit edilen yeni coronavirüs vakası da 3 bin 694 oldu. Ülkedeki toplam can kayıplarının 549’u Hubei eyaletinde gerçekleşirken, diğer eyaletlerden Hınan’da 2, Sıçuan’da 1, Heylongciang’da 3, Hıbey’de 1, Haynan’da 1, Guicou’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze doğrudan bağlı kentlerde ise Pekin’de 1, Şanghay’da 1, Tiencin’de 1, Çongçing’de 2 kişi yaşamını yitirirken, Hong Kong’da can kaybı 1 oldu.

ABD’DE 12’NCİ VAKA

ABD’de, Wisconsin Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletinde ilk kez, ülke genelinde ise 12'nci yeni tip coronavirüs vakasının teyit edildiği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 36 eyalette toplam 293 kişinin coronavirüs şüphesiyle incelendiğini; bunlardan 206’sında sonucun negatif çıktığını, 75’inde ise durumun kesinleşmediğini duyurdu.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı yetkilileri, salgın nedeniyle Çin’den getirilen Amerikan vatandaşlarının coronavirüs taşıyıp taşımadıkları kesinleşinceye kadar askeri tesislerde tutulacağını bildirdi.

California, Colorado, Teksas ve Nebraska eyaletlerinde bulunan 6 askeri üste bin 275 kişinin şubat sonuna kadar gözlem altında bulundurulacağı kaydedildi.

ABD geçen hafta, salgının başladığı Çin’in Vuhan bölgesindeki personelini ve vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başlamış, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines da Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

YENİ TİP CORONAVİRÜS

Yeni tip coronavirüs, ilk olarak Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi coronavirüsten yaşamını yitirmişti.