Hristiyan Koalisyonu, Mesrur Barzani'ye taleplerini iletti

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, Hristiyan Ulusal Birlik Koalisyonu’nun, yeni hükümetle ilgili taleplerini görüştü.

Mesrur Barzani ve beraberindeki heyet bugün, Kürdistan Parlamentosu’nda 3 sandalyesi bulunan 3 partinin oluşturduğu Hristiyan Ulusal Birlik Koalisyonu’yla bir araya geldi.

K24’e konuşan Beytul Nehrin Partisi Genel Sekreteri Romyo Hekari, “Yeni kabineye katılımımızın farklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün kurum ve başkanlıklarda bize görev verilmesini istiyoruz” dedi.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne her zaman destek verdik” diyen Hekari, “Çünkü onu kendi hükümetimiz gibi görüyoruz” diye ekledi.

Mesrur Barzani, bugün aynı zamanda Türkmen partilerinin de temsilcileriyle bir araya geldi.