Kanada’ya Peşmerge Güçleri talebi

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Washington Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, bir NATO üyesi olarak Kanada’nın, Peşmerge Güçleri’nin reform programına destek vermesi için talepte bulunduklarını söyledi.

K24’e konuşan Beyan Sami Abdurrahman, geçtiğimiz hafta Kanada’ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Abdurrahman, “Görüşmemizde, yardımlarından dolayı Kanadalı yetkililere teşekkür ettim. Kanada’nın Peşmerge Güçleri ve Bölge Hükümeti’ne yardımlarda bulunması için de talebim oldu. Gelecekte Kanada’nın Kürdistan Bölgesi’nin güçlü bir müttefiki olmaya devam edeceğinden umutluyum” dedi.

Beyan Sami Abdurrahman, bir NATO üyesi olarak Kanada’nın, Peşmerge Güçleri’nin tek çatı altında birleştirilmesini öngören uzun vaadeli reform programına destek vermesini istediklerini kaydetti.

Kanada, DAİŞ’le mücadelenin başından itibaren Peşmerge’ye destek veren ülkelerden biriydi.

Gönderilen yardımların büyük bölümünün Peşmerge’ye ulaşması Bağdat tarafından, Ottawa yönetimi Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmenlere yönelik yardımlarını durdurdu.