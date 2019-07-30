Japonya F-35 programına katılmak istiyor

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Japonya'nın F-35 programına partner ülke olarak katılmak için ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) başvurduğu belirtildi.

Defence News'in haberine göre Japonya, F-35 programına tam yetkili partner ülke olarak katılma talebini Pentagon'a iletti.

18 Haziran'da Pentagon Tedarik Başkan Yardımcısı Ellen Lord'a bir mektup yazan Japonya Savunma Bakanlığı Savunmanın Geliştirilmesini Planlama Bürosu Direktörü Atsuo Suzuki, Japonya'nın F-35 alıcısı olmaktan çıkıp programın tam yetkili üyesi olmak için neler yapması gerektiğini sordu.

Suzuki, şunları yazdı:

"İlk etapta Japonya'nın partner ülke olma olasılığı bulunup bulunmadığı hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Ayrıca, Savunma Bakanlığı'na bir partner ülkenin sorumlulukları, hakları, maliyet paylaşımı, onay süreci ve gerekli süre gibi koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi istiyorum. Bize sorumluluklarımızı bildirmeniz sonrasında partner ülke olup olamayacağımıza karar vereceğiz.”

“ABD OLUMSUZ BAKIYOR”

Haberde, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord'un bu hafta Japon yetkililerle bir araya geleceği ve görüşmede Tokyo'nun talebinin ele alınacağı ifade edildi.

Habere göre Pentagon Japonya'ya olumsuz yanıt vermeyi planlıyor. Bunun nedeni olarak, Japonların projeye dahil edilmesinin diğer ortaklarla gerginliklere yol açacak olması ve diğer müşterilerin gelecekte proje kapsamında daha büyük bir rol talep etme olasılığı gibi çekinceler gösteriliyor. (Kaynak: Sputnik)