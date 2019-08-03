Diyarbakır’da peş peşe kazalar: 7 yaralı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Silvan ve Ergani ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Silvan karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ERGANİ’DE OTOMOBİL SEBZE TEZGAHINA ÇARPTI

Ergani ilçesinde de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Ergani ilçe girişinde bulunan Dikentepe köyü yol ayrımında meydana geldi.

Ergani istikametine seyir halindeki otomobil, yol kenarında bulunan sebze tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak tezgahın üzerine düşen araç sürücüsü ile tezgahta satış yapmak için bekleyen 1 vatandaş olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yaralıların Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtili.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.