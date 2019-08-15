XANEQİN – Peşmerge DAİŞ saldırısını püskürttü

K24 - XANEQİN
Terör örgütü DAİŞ, Xaneqin’in Kani Masi bölgesinde Peşmerge noktasına saldırı girişiminde bulundu.
K24’e konuşan Peşmerge Güçleri 3’üncü Bölük Komutanı Cumhur Rüstem, akşam saatlerinde bir grup DAİŞ mensubunun Xaneqin’e bağlı Kani Masi bölgesindeki Peşmerge noktasına saldırdığını, Peşmerge’nin ise saldırıya sert karşılık vererek DAİŞ mensuplarını püskürttüğünü açıkladı.
Yarım saati aşkın bir süre devam eden çatışmanın ardından terör örgütü DAİŞ mensuplarının kaçtığını kaydeden Peşmerge Komutanı, yaşanan olayın ardından başka bir Peşmerge birliğinin de bölgeye intikal ettiğini ifade etti.
Rüstem, Peşmerge tarafında hiçbir can kaybının yaşanmadığını vurguladı.
Xaneqin, bir süredir DAİŞ’in terör eylemleriyle gündeme geliyor. DAİŞ mensupları sivillere yönelik saldırılarının yanı sıra güvenlik güçlerini de hedef alıyor.
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