Haşdi Şabi: DAİŞ harekete geçti

K24 - ERBİL
Irak’taki Şii milis grubu Haşdi Şabi, DAİŞ’in birçok vilayette harekete geçtiğini ve bazı bölgeleri işgal etmeye çalıştığını bildirdi.
Haşdi Şabi Konseyi, dün akşam Diyala vilayetinde DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, yaşanan saldırıda 6 Haşdi Şabi üyesinin hayatını kaybettiği, 17’sinin de yaralandığı kaydedildi.
DAİŞ’in, Irak’ın içinden geçtiği siyasi ve güvenlik sürecini fırsat bilip saldırılara başladığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
“Diyala’ya bağlı bölgelerde Pazar günü şiddetli çatışmalar yaşanmış, DAİŞ mensupları kente girip kontrol etmeye çalışmıştır. Yaşanan çatışmada 6 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybederken, 17’si de yaralanmıştır. Yaralılardan biri tugay komutandır.”
DAİŞ’in Diyala’ya bağlı İmam Weys bölgesinde güvenlik çemberini kırarak vilayet üzerinde askeri açıdan tehdit oluşturmaya çalıştığı ve çatışmada her türlü ağır silahı kullandığı ifade edildi.
Açıklamanın sonunda “DAİŞ mensupları; Musul, Anbar, Selahaddin, Diyala, Kerkük ve Bağdat çevresinde harekete geçmiştir. Daha önce işgal ettikleri bazı köy ve bölgeleri tekrar ele geçirmeye çalışmaktadırlar” ifadelerine yer verildi.
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