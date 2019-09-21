ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre yerel saatle 02:42'de gerçekleşen olayda çok sayıda kişi vuruldu.
Vurulanlardan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayda saldırgan sayısına dair henüz bir bilgi yok.
Yerel medyaya konuşan emniyet yetkilileri, olaydan etkilenenlerin ve görgü tanıklarının kendilerine başvurup bilgi vermesi çağrısında bulundu.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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