Mahkemeden Demirtaş talebine ret

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Ankara 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti.

“Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla yargılanan Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

Demirtaş hakkında, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesince 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş'ın yeniden tutuklanma talebini reddetti.

Bu karar sonucunda Demirtaş'ın Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

Demirtaş, daha önce İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti.

DAVANIN KONUSU

Görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020’de devam edilecek davada, Demirtaş hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt propagandası” ve “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Davası daha önce Demirtaş hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ve 9 milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.