Başkan Mesud Barzani 73 yaşında

K24 - ERBİL

Efsanevi Kürt lider Ölümsüz (Nemir) Mele Mustafa Barzani'nin oğlu Mesud Mustafa Mihemed Barzani 73 yaşında.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kurulduğu 16 Ağustos 1946 tarihinde, Rojhılat’ta kurulan Kürdistan Cumhuriyeti döneminde, Kürt milletinin hakları için yıllarca mücadele eden, devrimci ve inançlı bir ailenin oğlu olarak Mahabad’da dünyaya geldi.

Amcası Şeyh Abdulselam, 1914’te Kürdistan’ın bağımsızlığını istediği gerekçesiyle Osmanlılar tarafından tutuklandıktan sonra Musul’da idam edildi.

Başkan Mesud Barzani, Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti yıkıldığı dönemlerde henüz birkaç aylıktı. O dönemlerde General olan babası Mele Mustafa Barzani, Kürtlerin hakları için Bağdat ile girdiği büyük mücadeleden sonra 500 yol arkadaşıyla (Peşmerge) eski Sovyetler Birliği’ne sığınıyor.

Babasından ayrı kalmaya mecbur bırakılan Mesud Barzani, Kürdistan’ın Diyana İlçesi’nde bir kampta yaşamaya devam etti ve yanında yaşadığı amcası Şeyh Ehmed de Irak ordusu tarafından tutuklanıp zindana gönderildi.

General Mele Mustafa Barzani, 1958’de Irak’ta gerçekleşen devrim sonrası Bağdat’ın da çağrısıyla halkın gözünde ulusal bir kahraman olarak geri döndü.

Kürt halkının haklarının tanınacağı yönünde söz veren dönemin Irak Cumhurbaşkanı Abdulkerim Kasım ile Kürt komutanlar arasında iyi yönde evirilen ilişkiler, Kasım’ın verdiği sözleri yerine getirmemesiyle olumsuz etkilendi.

EYLÜL DEVRİMİ

'Kürdistan halkının asimilasyon ve zulme karşı başkaldırdığı en büyük devrim’ olarak nitelenen ve 11 Eylül 1961 yılında Kürt lideri General Mustafa Barzani liderliğinde başlayan, Kürdistan Kurtuluş Savaşı olarak da adlandırılan Eylül Devrimi sırasında Mesud Barzani Peşmerge saflarına katılarak savaştı.

Eylül Devrimi sırasında verdiği mücadeleden bu yana kendisini hala bir Peşmerge olarak gördüğünü söyleyen Mesud Barzani, hem babasının yanında kalarak parti çalışmalarında hem de Eylül Devrimi’nde büyük rol oynadı.

1975 baharında Cezayir Antlaşması’ndan sonra Eylül’deki devrim bir kez daha başarısız olurken Mele Mustafa Barzani ve ailesi Rojhılat’a göç etti.

KDP’NİN BAŞKANI SEÇİLDİ

General Mele Mustafa Barzani, 1 Mart 1979’da Amerika’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1979 Kasım ayında Rojhılat’ta yapılan 9’uncu KDP Kongresi’nde Mesud Barzani partinin başkanı seçildi.

1980’li yıllarda Başkan Mesud Barzani, kardeşi İdris Barzani ile birlikte Irak’ta Baas rejimine karşı mücadele etmek için birçok cephe kurdu. Başkan Barzani bu dönemde aynı zamanda Kürdistan Peşmerge güçlerinin komutanlığını da yürüttü.

1988’de Kürdistan cephesinin kurulması ile birlikte Başkan Barzani Kürt mücadelesinin bölgedeki lideri oldu ve bu liderlik sıfatıyla 1991 Devrimi’ne öncülük etti. Devrimin başlamasıyla birlikte Başkan Mesud Barzani seçimlerin yapılması ve Kürtlerin kendi yönetim sistemini oluşturması talebini dile getirdi. Başkan Barzani, aynı yıl Erbil’in Koye İlçesi’nde Kürdistan’da özgür bir seçimin yapılmasını talebiyle kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Başkan Barzani 1992 başkanlık ve parlamento seçimlerinde Kürdistan özgürlük hareketi başkanı olarak seçimlere aday oldu. Başkan Mesud Barzani oyların çoğunluğunu elde etti, ancak seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turun Kürdistan’daki koşullar nedeniyle gerçekleştirilememesi üzerine, Başkan Barzani’nin partisi Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) sonuçları yüzde 50 yüzde 50 olarak kabul etti. Seçim sonuçlarının bu şekilde kabulü sonrası hükümet ve parlamentoda ortak yönetim gerçekleşti.

Baas rejiminin yıkılmasından sonra 2003’te Başkan Mesud Barzani Irak’ta yeni bir anayasa hazırlanması çalışmalarında önemli bir rol üstlenerek süreci bizzat takip etti. Başkan Barzani’nin Bağdat’a yaptığı baskı sonucu Kürt hakları tanınmaya başladı. Başkan Barzani, 2003’te 3 aylığına Irak Parlamentosu’nda başkanlık görevini yürüttü.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Mesud Barzani, 2005 yılında Kürdistan Parlamentosu tarafından ikinci kez Kürdistan Başkanı seçildi.

2009’da başkan halk tarafından seçildi ve Mesud Barzani bu seçimde %70 oy alarak yeniden Başkan oldu. Böylece Kürdistan’da başkan ilk kez halk tarafından seçilmiş oldu.

Başkan Barzani son olarak 2013 yılında Kürdistan parlamentosu ile KDP ve KYB’nin ortak kararı çerçevesinde Başkanlık görevini yeniden aldı.

Başkan Mesud Barzani Kürdistan başkanlık görevi sürecinde diplomatik ilişkileri geliştirmeye önem vererek dünya liderleri ile bir araya geldi ve bir Kürt lideri olarak dünya siyasetinde saygın bir yere sahip oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ DAİŞ’E KARŞI VERİLEN MÜCADELE

Dünya liderlerinin Başkan Barzani’nin geliştirdiği diplomatik ilişkiler sonucunda Kürdistan’a ziyaretleri arttı. Bölgeyi ziyaret eden liderler bölgesel sorunlar hakkında Başkan Barzani’nin fikirlerini alarak birçok sorunu çözüme kavuşturdu. Musul’un DAİŞ terör örgütü tarafından işgalinden önce terör örgütünün bu gibi tehditler oluşturabileceği hakkında uyarılarda bulunan Başkan Barzani, Musul’un işgal edilmesi ile Peşmerge güçlerini devreye sokarak Irak ordusu ile birlikte Musul operasyonunu bizzat yönetenlerden biri oldu.

DAİŞ terör örgütünün Kürdistan sınırlarına yaklaşması ile birlikte Başkan Barzani diplomatik ilişkileri kullanarak, DAİŞ’e karşı mücadelede uluslararası koalisyonunun Kürdistan sınırında bulunan DAİŞ hedeflerini bombalamasını, Kürdistan’a askeri yardım yapılmasını ve Peşmerge güçlerinin uluslararası alanda büyük bir prestij kazanmasını sağladı.

Kürdistan’da DAİŞ tehdidini en aza indirmeyi başaran Başkan Barzani, Peşmerge’nin Musul, Rabia, Zummar ve Şengal dağında DAİŞ terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonları bizzat yöneterek büyük bir başarı elde etti.

Okumayı ve araştırmayı çok sevdiği bilinen Başkan Mesud Barzani, özellikle son yıllarda Kürdistan’ın bağımsızlığı için verdiği çabalarla hem Kürt ve Kürdistan gündeminde hem de dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kürt tarihi ve edebiyatı konuları başta olmak üzere okumayı ve araştırmayı çok sevdiği bilinen Başkan Barzani, Kürtçe’nin yanı sıra Arapça, Farsça ve İngilizceyi de anadili düzeyinde biliyor. Yüzmeyi çok seven Başkan Barzani’nin ayrıca ulusal ve yabancı gazete ile dergilerde yayımlanmış yazıları bulunurken “Barzaniler ve Kürt Özgürlük Hareketi” adıyla yayımlanmış birkaç ciltlik bir kitabı da bulunuyor.

1965 yılında evlilik hayatına adım atan Başkan Barzani’nin 5’i erkek, 3’ü kız 8 çocuğu bulunuyor.