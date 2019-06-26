Afrin’de patlama!

K24 - AFRİN

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentindeki Siyasi Caddesi’nde bomba yüklü bir motosiklet patladı.

K24’ün yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Afrin’de bulunan Siyasi Caddesi’nde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti.

Ölü ve yaralıların olmadığı patlamada, çevrede maddi hasarın meydan geldiği belirtildi.

Son birkaç haftadır Afrin’de zaman zaman patlamalar meydan geliyor.

Afrinliler, bölgede güvenlik krizinin çıkması ve Afrinlilerin topraklarını terk etmeleri için patlamaların, Afrin’de bulunan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı silahlı kişiler tarafından yapıldığını ifade ediyor.

Kaynaklar, geçen akşam da Afrin’de bulunan Gülistan Okulu’na yakın bir noktada patlama meydana geldiğini aktardı.

Öte yandan 20 Haziran’da da Afrin’de bulunan ÖSO’ya bağlı Ahrar El Şarkiye grubu üyeleri tarafından bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirilmesi sonucunda bir kişi yaralanmıştı.

K24’e konuşan başka bir kaynak, ÖSO’ya bağlı silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı ve bombalı araç saldırılarının da bu gruplar tarafından düzenlendiğini söylemişti.