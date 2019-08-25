PKK’yle çatışma: 3 asker hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye yönelik sürdürdüğü “Pençe-3 Harekatı”nda çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe-3 Harekatı”nda PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
23 Ağustos’ta Sinat-Haftanin bölgesindeki PKK’ye yönelik “Pençe-3” adıyla yeni bir operasyonun başlatıldığı açıklanmıştı.
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