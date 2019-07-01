ABD HTŞ’nin lider kadrosunu hedef aldı

HABER MERKEZİ
ABD, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) lider kadrosuna saldırı düzenledi.
Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan güçlerinin, Halep yakınlarında HTŞ’ye ait bir eğitim kampına saldırı düzenlendiği belirtildi.
Operasyonun hedefinin, Suriye dışında saldırı planlamaktan sorumlu HTŞ üyeleri olduğu belirtildi. Suriye'de El Kaide, "Heyet Tahrir üş Şam" adı altında faaliyet gösteriyor.
Örgüt ülkenin kuzeybatısında varolabilmek için alan bulabiliyor. Amerikan Merkez Komutanlığı Suriye'de HTŞ ve DAİŞ'e yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu.
Saldırıda ölenler olduğu ve ölenler arasında örgütün üst düzey sorumlularının yer alığı kayedildi.
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