AB’den Brexit resti

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Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit süreci üzerine müzakere edilebilecek tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB’ye sunulan Brexit anlaşması olduğunu söyledi.

Paris’te düzenlenen bir toplantıda konuşan Barnier, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından Brüksel’de müzakere edilen geri çekilme anlaşması olduğunu açıkladı.

Barnier, "Bir kez daha sakince tekrar ediyorum ki Birleşik Krallık hala Avrupa Birliği'nden ayrılmak istiyor. Bu yüzden masada olan anlaşma, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşma. Burası bizim olduğumuz yer. Londra yeni bir başbakan arıyor. Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lordlar Kamarası Başkanı Lord Norman Fowler’ın da bulunduğu toplantıda Barnier, "Brexit kaybedilen bir müzakere, olumsuz bir müzakere ve kimse bana Brexit'in en küçük katma değerini gösteremedi. Ancak bunu sınırlandırarak uygulamak zorundayız. Sayısız sonucu olacak. Brexit'in paradoksu, kıtamızın bir araya gelmekten ziyade yalnız olmayı seçtiğini bir o kadar da zorlukla karşı karşıya kaldığını gösterecek" dedi.

THERESA MAY’İN İSTİFASI

İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti. May mayıs ayında yaptığı açıklamada, anlaşmanın Haziran ayı başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına kendi kabinesinin karşı çıkması nedeniyle istifa ettiğini iddia etmişti.