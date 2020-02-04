İran: Suudi ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyoruz

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İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, ülkesinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşmazlıkları çözmek istediğini söyledi.

Mescidi, Irak Haber Ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'nin, ülkesinin Tahran-Riyad-Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair geliştirdiği inisiyatifle ilgili Bağdat'a ziyarette bulunduğu sırada öldürüldüğünü bildirdi.

İranlı diplomat, "İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor. Irak ya da başka ülkenin bu konuyla ilgili çabasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Irak, bunun için yapıcı bir rol üstlenmiştir. Biz de gerginliği düşürmekten yanayız" ifadelerini kullandı.

Mescidi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesini de olumlu karşıladıklarını kaydetti.