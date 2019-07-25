Erbil ile Bağdat anlaşmaya yakın

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani’nin Irak Hükümeti heyetiyle bugün gerçekleştirdiği görüşmede 3 önemli konunun görüşüldüğü ve iki hükümetin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Erbil ile Bağdat hükümeti yetkililerinin bugün başkent Erbil’de gerçekleştirdiği görüşmede, sorunların çözümü için ortak bir taslağın yazılmasının görüşüldüğü ve tarafların anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

Olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgeler, mali sorunlar ve petrol - doğalgaz sorunlarının ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Irak Anayasası ve ortak çıkarlar doğrultusunda oluşturulacak ortak komisyonun müzakerelere başlaması ve Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunları nihai çözüme kavuşturması kararlaştırıldı.

Yapılan görüşmeye Başbakan Mesrur Barzani’yle birlikte Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab katıldı.

Irak Hükümeti’nden ise, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı ve Başbakan’ın Enerji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Samir Gadban, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih Feyaz, Başbakanlık Ofisi Sorumlusu Cihad el Haşimi görüşmede hazır bulundu.

Mesrur Barzani göreve geldikten sonra iyi niyet adımı olarak ilk ziyaretini Bağdat’a yapmış, burada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yle, sorunların çözümü için bazı komisyonların kurulması üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta ilgili bakanlıkların teknik komisyonları Bağdat’ta bir araya gelerek, 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler, mali sorunlar ve petrol - doğalgaz konularını görüşecek.