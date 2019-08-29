Erdoğan’dan ‘güvenli bölge’ ve YPG açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile oluşturacak ‘güvenli bölge’yle ilgili Minbic’de benzer bir durumun yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Fırat'ın doğusunun PYD-YPG'den temizlenmesi için de önemli adımlar atıyoruz. Güvenli bölge kurulması için ABD ile vardığımız mutabakat bu yönde atılmış doğru bir adımdır. Bu çerçevede ortak harekat merkezi kuruldu ve ortak devriyeler yakında başlayacak.

Burada iki hususun altını çizmek isterim. Birincisi Münbiç'tekine benzer bir oyalamaya asla müsaade edemeyiz. Süreç hızlı ilerlemelidir. İkincisi Fırat'ın doğusunun PKK-YPG-PYD için korunaklı bir bölge haline gelmesine izin vermeyiz. Burada bir terör koridoruna izin vermedik. Bundan sonra da adımlarımızı buna göre atacağız.”

ABD’nin YPG ile ilişkisinin kesmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“ABD, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD-YPG ile kurduğu ilişkisine son vermeli, bu örgüte meşruiyet kazandıracak ve alan açacak adımlardan kaçınmalıdır.

Sayın Putin ile Libya konusunu da ele aldık. Libya'da Birleşmiş Milletler çatısı altında siyasi çözüm için atılan veya atılması gereken adımları konuştuk. Keşmir konusunu da ele aldık. Keşmir'de yeni gerilim ve çatışmalara yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu konularda da Sayın Putin'in hassasiyetini gördüm.''

“Güvenli bölge’nin 20 milden daha dar bir alanda gerçekleşecek” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Tabi Fırat'ın doğusu konusu özellikle Sayın Trump'ın çok iddialı bir çıkışıydı. Fakat o iddialı çıkıştan sonra maalesef Trump bu işin üzerinde duramadı. Hep Obama'ya yüklendi; yani 'biz bu bedeli onlardan dolayı ödüyoruz' dedi. Tamam da onlar geçti, şimdi sıra sende, ne yapacaksan yap. Ama yapamadı. Adamlarını gönderdi, bizim arkadaşlarla görüşmeler oldu.

Bütün bu görüşmelerden sonra en sonunda onlar Obama'nın söylediği 20 milin dışında bir teklifle arkadaşlarımızın karşısına geldiler. Yani derinliği daha da daralttılar. Bunun üzerine ben Hulusi Paşa ve ekibine dedim ki 'burada bunu şöyle böyle yapmanıza gerek yok. Biz bunu bu şekilde bir başlatalım ve bu süreci sürdürelim. 'Daha sonra da zaten gereği yapılır' dedik ve adımı attık. Şu anda bu süreç bir şekilde işliyor ama biz tabi asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız.”

“YPG NUMARA ÇEKİYOR”

YPG’nin güvenli bölgenin olduğu alanlarda çekilmediğini vurgulayan Erdoğan, “Münbiç'te de şimdi PYD-YPG numara çekiyor. İşte çıktık, çıkıyoruz vesaire… Çıktıkları yok. Biraz bir azalma olayı var ama asıl olan Kobani ötesi... Oralarla ilgili olarak da biz tabi diğer taraftan güvenli bölge hazırlıklarının da çalışmasını yapıyoruz. Güvenli bölge ile ilgili olarak da inşallah 16 Eylül'de Türkiye'de yapacağımız Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bunu da aramızda konuşacağız” dedi.