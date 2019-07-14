Süryani Ortodoks Kilisesi liderinden Başbakan’a: Göreviniz büyük

K24 - ERBİL

Dünya Süryani Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Iğnatios II. Efram Başbakan Mesrur Barzani’ye gönderdiği kutlama mesajında, “Parlamento tarafından kabinenize güvenoyu verilmesini memnuniyetle karşıladım. Kürdistan Bölgesi’ndeki bütün bileşenlere hizmet etmek gibi büyük görev üstlendiniz” dedi.

Patrik Iğnatios II. Efram Başbakan seçilmesi dolayısıyla Mesrur Barzani’ye bir tebrik mesajı gönderdi.

Süryani Ortodoks Kilisesi lideri, “Saygıdeğer devletli Mesrur Barzani, Parlamento tarafından kabinenize güvenoyu verilmesini ve Irak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmanızı büyük memnuniyetle karşıladım. Bu size büyük bir sorumluluk vermiştir” ifadelerini kullandığı mesajında devamla şunları belirtti:

“Göreviniz, bütün bileşenleriyle Bölge’nin evlatlarına hizmet sunmada şerefli bir mesajdır. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin saygınlığıyla birlikte Kürdistan Bölgesi’ni kalkındırıp geliştirmek için çaba gösterin.

Şahsım ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Ortodoks Süryani Kilisesi’nin bütün evlatları adına en sıcak duygularla sizi kutluyorum. Yüce Tanrı’nın, başta Bölge’nin huzur ve istikrarını korumada çabalarınızı galip kılmasını diliyor, bütün bölgeyi bir kasırga gibi saran krizin son bulmasını umuyorum.

Size sağlık ve başarı diliyor, Irak Kürdistan Bölgesi’nin gelişip kalkınmasını umut ediyorum. Saygılarımızı kabul buyrun.”