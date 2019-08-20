Haşdi Şabi’ye ait silah deposunda patlama

HABER MERKEZİ

Irak’ın Selahaddin kentinde Haşdi Şabi’ye ait bir silah deposunda patlama meydana geldi.

Irak medyasında yer alan habere göre, Haşdi Şabi’ye bağlı İmam Ali Tugayları’ndan bir kaynak, insansız bir hava aracı tarafından Selahaddin kentindeki Beled hava üssünün bombalandığını ve söz konusu grubun hava üssüne yakın noktadaki cephaneliğinin hedef alındığını söyledi.

Selahaddin Sivil Savunma Müdürlüğü, hava üssüne yakın olan silah deposunun patladığını açıkladı.

Silah deposunun Haşdi Şabi’ye ait olduğu kaydedilirken, Haşdi Şabi içerisindeki hangi gruba ait olduğu konusunda bilgi paylaşılmadı.

Bazı medya organlarında ise, patlamanın yaşandığı silah deposunun Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Irak Hizbullahı’na ait olduğu iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran güçleri ve müttefiklerinin bölgenin hiçbir noktasında güvende olmayacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de, Bağdat’ta Haşdi Şabi’ye ait bir silah deposunda patlama meydana gelmiş, patlamadan ABD ve İsrail sorumlu tutulmuştu.