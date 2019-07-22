İdlib’e hava saldırıları: 18 ölü

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Suriye'nin İdlib şehrine rejim ve Rusya'nın Pazar günü beraber düzenlediği hava saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

AFP haber ajansının bölgede bulunan kurtarma görevlileri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre Suriye'nin İdlib’e düzenlenen hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti.

AFP, hayatını kaybedenler arasında sivil savunma ağı Beyaz Baretliler (White Helmets) üyesi olan ve AFP'ye de katkıda bulunan vatandaş gazetecisi Anas al-Dyab'ın da olduğunu aktardı.

Fotoğraf ve video çekimi yapan Anas al-Dyab'ın bölgedeki saldırıları görüntülediği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) da Beyaz Baretliler'e dayandırdığı haberinde İdlib sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun saldırılarda 3'ü çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

AFP'ye göre Pazar günü yaplan hava saldırıları sonucunda yıkıntıların altında daha fazla sayıda insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Eylül ayında varılan İdlib mutabakatı kapsamında silahtan arındırılmış bölge oluşturulmasına karar verilmesine rağmen Nisan ayından beri Suriye rejimi ve Rusya tarafından İdlib'e düzenlenen hava saldırıları artırıldı.

AFP haber ajansına göre o zamandan beri düzenlenen saldırılarda 630 sivil hayatını kaybetti, on binlerce kişi evini terk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise özellikle İdlib'in güneyinde yer alan bir kasaba olan Han Şeyhun'un saldırılardan etkilendiğini, binlerce kişinin evini terk ettiğini aktarıyor.

El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) Ocak ayında İdlib'in kontrolünü eline aldı.